Meteo | più autunno che inverno il 2025 inizia con un meteo bizzarro

Sembra piùche, ilcon un. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che ildegli ultimi giorni ha ricordato più i mesi autunnali che quelli invernali: le temperature hanno toccato i 20°C al Sud e sono arrivate a sfiorare i 17-18°C anche al Centro; sempre sulle regioni centrali si sono registrate anche minime eccezionali per gennaio con 15°C sulle regioni adriatiche raggiunte dal vento ‘caldo’ e secco di Garbino. E non sono mancate piogge a tratti molto intense, specie sulla Liguria, tutto questo accompagnato dai classici venti autunnali dai quadranti meridionali, più miti e molto umidi. Fino a venerdì mattina la situazione non cambierà molto: ancora venti di Libeccio porteranno qualche piovasco sulle stesse regioni con fenomeni su Liguria, Toscana e Basso Tirreno, oltre che sulla Valle d’Aosta raggiunta in giornata da un nuovo fronte atlantico.