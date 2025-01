Ilgiornaleditalia.it - Meta, stop al programma globale fact-checking da $100 mln, Open all'asciutto, Zuckerberg: "Sono troppo politicamente parziali"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Aldi "", a cui per l'Italia partecipavanoe Pagella Politica, non si aderiva certo per la gloria. Dal 2016 la società diha investito oltre 100 milioni di dollari a livelloper mantenerlo Markha annunciato una serie di cambiamenti ep