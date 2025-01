Sport.quotidiano.net - Mercato. Il Pontedera punta su Scaccabarozzi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un difensore per il Legnago, un centrocampista per il. Sono questi due dei colpi di inizio settimana nel girone B. Unche ancora stenta a decollare, anche se le trattative ben avviate non mancano. Il Legnago ieri ha annunciato l’ingaggio dell’argentino, classe 1999, Gregorio José Tanco. Il difensore è cresciuto calcisticamente nel Banfield, facendo la trafila del settore giovanile e approdando quindi in prima squadra nella Copa de la Liga Profesional intitolata a Diego Armando Maradona, e scendendo poi in campo anche nel campionato nazionale nella Copa Sudamericana. Il, invece, ieri ha chiuso per l’ingaggio dalla Turris di Jacopo. Centrocampista centrale classe 1994, vanta una lunga esperienza in serie C con le maglie di Renate, Piacenza, Vibonese, Lecco, Juve Stabia e Turris.