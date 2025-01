Meloni | ritorno Sala vittoria di tutti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.20 La liberazione di Ceciliaè "unadi, della nazione nel suo complesso". Così la premier Giorgiaal Tg1. "Voglio ringraziare di cuore per questo risultato i servizi di intelligence, la nostra diplomazia, i funzionari e i servitori dello Stato che in questi giorni hanno lavorato con discrezione e professionalità per raggiungere questo importante obiettivo. E' stato un bel gioco di squadra", ha aggiunto la presidente del Consiglio.