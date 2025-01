Agi.it - Meloni prepara la conferenza stampa e il Cdm

AGI - Prima laalla Camera (160 i giornalisti accreditati) prevista alle 11, poi la riunione del Consiglio dei ministri. Doppio appuntamento domani per la premier Giorgia. Riflettori accesi soprattutto sulla liberazione di Cecilia Sala, che ha fatto rientro in Italia, accolta a Ciampino dalla stessa premier e dal responsabile degli Esteri, Antonio Tajani. Tutto il governo sottolinea il lavoro del "sistema Italia", un plauso alla diplomazia arriva anche dall'opposizione. Soprattutto per il fatto che il rilascio è avvenuto in tempi brevi dopo la prigionia a cui è stata costretta la giornalista italiana. Anche nelle chat dei parlamentari FdI si sono susseguiti i complimenti per l'operato della premierreduce dal viaggio a Mar-a-Lago per incontrare il Presidente americano Donald Trump.