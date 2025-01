Quotidiano.net - Meghan Markle “devastata” dalla morte di Guy, il suo amato beagle

Roma, 8 gennaio 2025 -è "" per la perdita del suo cane Guy. La moglie del principe Harry d'Inghilterra, ha dato la triste notizia su Instagram "ho pianto troppe lacrime per poterle contare". La duchessa di Sussex aveva iniziato il nuovo anno al meglio annunciando il suo nuovo show di lifestyle e cucina in programma su Netflix dal 15 gennaio. "Sono così emozionata di condividerlo con voi! Spero che amiate lo show tanto quanto a me è piaciuto realizzarlo", aveva scritto su Instagram. Poi oggi l'addio al dolce Guy, suo fedele compagno, unadottato nel 2015 in Canada, salvato da un rifugio per animali in Kentucky, dove gli avevano dato pochi giorni di vita. Nel post la duchessa ha allegato un video di alcuni momenti passati assieme a Guy. Il "piccoletto" aveva subito conquistato, allora non ancora fidanzata con Harry: "Era il ragazzo migliore che qualsiasi ragazza avrebbe potuto chiedere", si legge nel post.