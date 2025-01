Oasport.it - McGrath comanda lo slalom di Madonna di Campiglio. Vinatzer inforca, fuori anche Noel e Haugan

Atle Lieprova ad ipotecare la prima vittoria stagionale dopo la prima mdellodidi. Il norvegese si esalta sulla mitica 3-Tre, rifilando distacchi importanti a tutti gli avversari. Sul podio negli ultimi due eventi tra i rapid gates,ha fatto la differenza soprattutto sul ripido, sfruttando al meglio la tracciatura del tecnico norvegese Jorgen Nordlund.La lotta per la vittoria sembra leggermente chiusa, mentre è apertissima quella per il podio. I distacchi dasono importanti, come dimostrano i 62 centesimi dello svizzero Loic Meillard, secondo al traguardo. Ottima la prova del croato Samuel Kolega, che si piazza al terzo posto con 65 centesimi di ritardo dalla vetta.Si ritrova l’austriaco Manuel Feller, finalmente protagonista di una bella prima m, chiusa al quarto posto a 74 centesimi.