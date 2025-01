Ilgiornaleditalia.it - Mark Zuckerberg smantella il sistema di fact checking: fine della censura su Facebook e Instagram?

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La scelta dimerita un pur rapido commento Si sta molto discutendo in questi giornidecisione didi porreal demenzialedel cosiddetto, nome pudico, rigorosamente in lingua inglese, per non dire. Il patron di Meta sceglie dunqu