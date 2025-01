Ilgiornale.it - Mammaròssa, l’Abruzzo del futuro

Leggi su Ilgiornale.it

Il ristorante di Avezzano è il laboratorio in cui lo chef e patròn Franco Franciosi rielabora i frutti del progetto Quote, con cui da qualche anno esplora la magnifica regione sospesa tra l’Appennino e il mare in cerca di produttori e ingredienti straordinari. Il risultato è un menu interessantissimo e pieno di spunti in un’ambientazione pulita e contemporanea