Maltrattamenti in famiglia e incidenti mortali: una preoccupante impennata di casi

Oggi 8 dicembre al comando provinciale dei carabinieri di via Rismondo a Padova il colonnello Michele Cucuglielli a illustrato dodici mesi di lavoro. Il 2024 è stato un anno intenso per l'arma dei carabinieri impegnata sia in città a Padova che in provincia a tutelare la sicurezza della.