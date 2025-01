Riminitoday.it - L'ultimo viaggio di Baye, una raccolta fondi per riportarlo in Senegal. "Era un ragazzo dal cuore d’oro"

Aveva 17 anni e un futuro all'orizzonte. Come tanti suoi coetanei amava le moto e il calcio. Dopo la scuola, faceva il cameriere per aiutare la sua famiglia. Non è facile trovare una spiegazione di fronte al terribile incidente in cui ha perso la vitaMadjimby Mboup. Dalla comunità di.