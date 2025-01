Los Angeles 2 morti e 80mila evacuati per gli incendi | Non riusciamo a contenerli pericolo per tutti i residenti

Leggi su Open.online

Salgono ale persone che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione nelle zone limitrofe a Los. Oltre l’o boschivo di Pacific Palisades, un’area molto ricca che si affaccia sull’Oceano a ovest della città californiana, l’Eaton fire, scoppiato alle 18.30 di martedì nella zona di Altadena, ha già bruciato quasi 900 ettari e causato la morte di due persone. Lo ha reso noto il capo dei vigili del fuoco della contea di Los, Anthony C. Le forti raffiche di vento stanno alimentando altri due focolai nella San Fernando Valley, più a nord. «La situazione è in peggioramento, restate al sicuro», ha avvertito la sindaca Karen Bass.«Glicrescono e sono allo 0% del contenimento.gli abitanti della contea sono in», ha detto in conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della Contea di Los, Anthony C.