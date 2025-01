Palermotoday.it - Lo spettacolo "Cheap chips" alla Fonderia Grock: in scena la clown Giorgia Dell'Uomo

Leggi su Palermotoday.it

Une patatine di mais, il pubblico. Il gioco. L’accoglienza. "" nasce dall'idea di tornare ad un contatto con il pubblico semplice e autentico e per questo sceglie il linguaggio delche per eccellenza abbatte schemi e distanze per vivere a stretto contatto con chi ha di.