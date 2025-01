LIVE – Voluntari-Scandicci 0-1 20-25 4-6 | gironi Champions League femminile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il quinto turno della Pool E della Cev2024/di. Le ragazze di Marco Gaspari volano in Romania per affrontare l’ultima trasferta della fase a. Herbots e compagne arrivano a questo impegno infrasettimanale dopo la soffertissima vittoria di campionato a Perugia, in cui la fatica per i tanti impegni stagionali si è fatta sentire. Non è affatto da escludere quindi che coach Gaspari decida di rimescolare le carte per dare riposo alle titolari (Ekaterina Antropova compresa), ma non bisogna sottovalutare le avversarie. La Savino Del Bene va a caccia della quinta vittoria per consolidare il primo posto in classifica e blindare la qualificazione ai quarti di finale.Il C.S.O.2005, che si è qualificato per la prima volta nella storia alla fase adi, in patria ha già vinto la Supercoppa ed è secondo in campionato.