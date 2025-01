LIVE – Slalom maschile Madonna di Campiglio 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedelloin notturna didi, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di scigara del 2025 del Circo Bianco, con il night event sulla 3Tre che segna anche l’ultimo appuntamento di questa stagione sulle nevi italiane: si proseguirà infatti con i classici appuntamenti di Adelboden, Wengen, Kitzbuehel e Schladmingdei Mondiali di Saalbach. Tra i pali stretti del Canalone Miramonti insegue il bis Timon Haugan, dominatore dell’ultimoin Alta Badiadi Natale. La concorrenza però è agguerrita, a partire da Clement Noel, già vincitore in questa stagione a Levi e Gurgl, passando per i norvegesi Henrik Kristoffersen (che qui ha già vinto tre volte) e Atle Lie McGrath.Possibile sorpresa il francese Steven Amiez, mentre il norvegese-brasiliano Lucas Pinheiro Braathen cerca un buon risultato dopo una serie di uscite opache; da tenere in considerazione infine Daniel Yule, che sulla 3Tre ha già messo il suo sigillo per tre volte.