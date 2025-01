Inter-news.it - LIVE Inter-Bologna Primavera 1-0: finisce il primo tempo davanti!

Leggi su Inter-news.it

L’gioca quest’oggi alle ore 12 contro ilnella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Andrea Zanchetta deve reagire all’ultima clamorosa sconfitta in campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.1-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPL’chiude ilin vantaggio contro il. L’1-0 è firmato Venturini, che segna il suo secondo gol stagionale e permette ai nerazzurri di andare avanti. A breve inizia il secondodi.45?IL!43? PARATA INCREDIBILE DI CALLIGARIS SU RAVAGLIOLI!40? Aidoo fa una diagonale perfetta e ruba palla a Ravaglioli proprio nel momento del tiro a tu per tu con Calligaris.