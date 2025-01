Strumentipolitici.it - L’Indonesia è divenuta il decimo membro dei BRICS

Con l’inizio del nuovo anno ihanno accolto non soltanto dei nuovi Stati-partner, ma anche una tutti gli effetti, il. Si tratta del primo passo di espansione compiuto sotto la presidenza brasiliana, che durerà per tutto il 2025. E infatti potrebbe non finire qui, dato il crescente interesse dei Paesi del sud-est asiatico alla cooperazione con il gruppo.Il percorso verso l’ammissioneIl percorso indonesiano verso l’ingresso nel blocco era cominciato nel 2023, durante la presidenza sudafricana. Il benestare era arrivato dopo che Pechino aveva esortato un allargamento e Jakarta era stata individuata comepotenzialmente ideale. Infattiera il Paese più fiorente del sud-est asiatico e l’unico della regione a far parte del G20. Il suo PIL cresceva costantemente da diversi anni al ritmo del 5% circa, con un’economia al 16esimo posto al mondo.