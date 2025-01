Iltempo.it - L'emozione del papà di Cecilia Sala: “Orgoglioso di lei. Lavoro eccezionale del governo”

Leggi su Iltempo.it

“Sonodi lei”. È questa la prima reazione, parlando all'Ansa, di Renato, padre di, che torna in Italia dopo l'arresto dello scorso 19 dicembre in Iran. “Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che ilabbia fatto un. Confidavo nella forza di. Fortunatamente - le parole pronunciate in lacrime subito dopo aver appreso che la figlia sta volando verso l'Italia - io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l'uno dall'altro e c'è stata una frequentazione trasformata in un'amicizia. Il conforto di un'informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto”. Una liberazione e un momento di gioia anche per Daniele Raineri, compagno di: “L'ho sentita, mi ha detto 'ci vediamo tra poco'.