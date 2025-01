Ilfoglio.it - Le lacrime per Charlie Hébdo da parte di molti che stanno con Hamas

Leggi su Ilfoglio.it

Dieci anni dalla strage di Parigi dopo le vignette disu Maometto.e ricordi dadichecon, che stava e sta con i due che compirono la strage, i quali andavano a caccia di quegli stessi ebrei i quali, in questi anni, hanno abbandonato la Francia a migliaia per paura dell’antisemitismo dei, appunto, che piangono oggi su, e i quali, questo è vero, con i persecutori dichiarati degli ebrei, cioè con gli assassini di Parigi e con i loro eredi, però piangono amaro nel ricordo dei martiri della libertà di stampa non essendo per niente antisemiti, ma proprio per niente, anche se maledicono Israele e ne bruciano la bandiera. Però solo perché a Gaza, oggi, Israele è disumano e uccide apposta i bambini. Eppure, dice, la bruciavano anche ieri e, di nascosto, pure il 7 ottobre, ma solo perché Israele era disumano anche prima e lo è fin dall’altroieri, poiché si vede che in Israele, evidentemente dall’inizio, vive un popolo di assassini compiaciuti, di ladri di terra e di usurai per professione.