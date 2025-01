Ilrestodelcarlino.it - Le iscrizioni dal 21 gennaio al 10 febbraio

Sulla base di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, le date per lepresso le segreterie delle scuole statali infanzia, scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado sono state posticipate nel periodo che va dalle 8 di martedì 21alle 20 di lunedì 10. Per lealle scuole dell’infanzia comunali il periodo di iscrizione si prolunga fino a lunedì 10. In questo caso la domanda deve essere presentata, esclusivamente online utilizzando le credenziali SPID o CIE, al link https://www.comune.cesena.fc.it/articoli/servizi-online-scuola/. Nel caso in cui si abbiano delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, ci si può rivolgere, previa prenotazione, allo Sportello Facile (https://www.