Laverita.info - Le interviste-«conversioni» dei cantanti vip

Sul «Corriere» una serie di colloqui formato extralarge ai pezzi grossi della musica nostrana. In primis Jovanotti, cui hanno risposto in sequenza Guccini e Vecchioni. Tutto molto noioso, se non fosse per quella porta aperta al sacro da insospettabili maestrini rossi.