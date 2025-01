Calcionews24.com - Le Fée Roma addio a gennaio: interesse in Inghilterra e Spagna

Enzo Le Fée potrebbe abbandonare a breve la: in giallorosso non trova spazio e all’estero –– ha estimatori Enzo Le Fée potrebbe lasciare lagià a. Il centrocampista francese non è riuscito a ritagliarsi uno spazio con i giallorossi e quindi potrebbe andare via già in questa finestra .