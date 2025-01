Ilrestodelcarlino.it - Lapidi gettate a terra al cimitero di San Marone

e il terreno in pessime condizioni dove, per portare un fiore ai propri cari defunti, si è costretti a camminare sul fango. È lo scenario che si presenta in un cortile deldi Sanche ospita la sepoltura, posto alla destra rispetto all’ingresso principale. Alcunenon sono erette, ma semplicemente poggiate poiché non adeguatamente fissate nel terreno. Si tratterebbe di salme che prima erano posizionate all’interno dei fornetti, ma che con il passare degli anni sono state, per forza di cosa, destinate alla sepoltura. Il lavoro più recente è stato realizzato da alcune settimane e nel frattempo non si è provveduto a posizionare lein modo stabile e nemmeno a sistemare il terreno che precedentemente è stato interessato dal passaggio del cingolato.