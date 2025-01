Periodicodaily.com - La Turchia minaccia un’operazione militare contro le forze curde in Siria

Leggi su Periodicodaily.com

Lalene se non accetteranno le condizioni di Ankara per una transizione “incruenta” dopo la caduta del regime del presidente Bashar al-Assad.: laLahato di lanciareleinse non accetteranno le condizioni .