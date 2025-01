Europa.today.it - La richiesta di rateizzazione dei debiti con il fisco si fa online, ecco come

Leggi su Europa.today.it

I contribuenti che hanno in sospesocon ilpossono tirare un sospiro di sollievo. A partire dal 2025 cambiano le regole e le modalità dideicon l’erario. In arrivo rate light fino a 7 anni, con una semplice. Un massimo di 84 rate mensili in.