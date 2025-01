Fanpage.it - La nuova vita di Blomqvist: “Ho infornato 600 pizze in un giorno, 450 gradi per la vera napoletana”

Dopo aver vestito le maglie di Milan e Parma e vinto il Triplete col Manchester United, Jespera 50 anni è pienamente realizzato come pizzaiolo in Svezia: "Il mio locale si chiama 450. È la temperatura perfetta per unapizza napoletana".