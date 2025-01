Digital-news.it - La nuova stagione di The Last of Us arriva ad aprile in esclusiva su Sky e NOW

Dopo un primo ciclo di episodi da record, ladella serie HBO e Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® Theof Us, ispirata al celebre videogioco sviluppato da Naughty Dog per PlayStation®, come annunciato dal nuovo teaser appena rilasciato arriverà insu Sky e in streaming su NOW ad,in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti.In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della primaJoel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle. La seconda, in sette nuovi episodi, vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria.