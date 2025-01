Feedpress.me - La liberazione di Cecilia Sala, dall'arresto a Teheran al rilascio: le tappe dei 21 giorni

Leggi su Feedpress.me

Finisce dopo 21di reclusione nel terribile carcere di Evin, a, l’incubo di, giornalista di 29 anni del Foglio e autrice di podcast per Chora Media. Tre settimane di angoscia per i famigliari e di trattative febbrili da parte della diplomazia e del governo italiano. * L’- Il 19 dicembre, il giorno prima di rientrare in Italia,viene fermata dai.