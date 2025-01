Novaratoday.it - La Igor Volley ad Aksaray per i Playoff di Coppa Cev

Leggi su Novaratoday.it

Ladi Lorenzo Bernardi è da ieri sera ad, nel cuore della regione turca dell'Anatolia, per l'andata deidiCev. Le azzurre saranno in campo domani alle 19 locali (le 17 italiane) contro la formazione di casa del Kuzeyboru, guidata in campo dal talento di Anna.