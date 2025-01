Ilgiorno.it - La Consulta: "Un piano studi sull’attualità"

Per il 2025 gli studenti chiedono alle istituzioni formazione sui temi attuali di cittadinanza. Oggi la riunione plenaria dellastudenti, il parlamentino dei giovani, per l’elezione del nuovo Consiglio di presidenza alla quale partecipano 42 rappresentanti di 21 scuole. Dopo le giornate di formazione alla politica con il professor Raffaele Mantegazza, docente di Scienze pedagogiche al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano Bicocca, oggi si ritrovano all’istituto Mapelli, per programmare le attività in corso e avere un approfondimento su promozione della salute e prevenzione a cura della dottoressa Lidia Frattalone, esperta del settore per Ats. Giovani sensibili all’ambiente. Quindi, dopo la due giorni di Hackathlon sul clima a dicembre 2024 sui temi della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le associazioni Unicef Italia e IAIA Italia - International Association for Impact Assessment, nel 2025 i ragazzi organizzeranno un’altra sessione per valutare come migliorare l’ambiente dei singoli comuni, con accorgimenti con specifici accorgimenti, tipo piantumazioni sui tetti: gradevoli e di impatto sull’ambiente.