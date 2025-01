Quicomo.it - Ivan Fresneda al Como: accordo con lo Sporting Lisbona

Leggi su Quicomo.it

è pronto a vestire la maglia del. Il club allenato da Cesc Fabregas ha chiuso l’con loper il terzino ex Real Valladolid. Come riportato da Sky Sport,arriverà in Italia domani. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con obbligo.