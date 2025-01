Liberoquotidiano.it - Iran: Tajani, 'da due o tre giorni avevamo capito che c'eravamo, famiglia Sala eccezionale'

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Da due o trechequasi arrivati alla conclusione di questa vicenda". Lo ha detto Antonioa Porta a Porta sulla liberazione di Cecilia. "Stamattina l'ambasciarice è andata al carcere per la visita consolare e le hanno detto la visita è annullata per una buona notizia, l'ambasciarice hae mi ha telefonato", ha raccontato il ministro degli Esteri spiegando tra l'altro: "Anche laè stata, la mamma e il papà ci hanno dato una mano"."La Santa Sede non ha dato una mano in maniera operativa ma c'è sempre stato sostegno. Ma non c'è stato un intervento del Vaticano", ha spiegato