Europa.today.it - Insigne torna in Italia? Tre club di Serie A sull'ex Napoli

Leggi su Europa.today.it

Un anno e mezzo in Canada può bastare per Lorenzoche, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, sarebbe pronto a fare le valigie. Su di lui ci sarebberosauditi, ma la speranza è quella dire in, giocare inA e chiudere qui la sua carriera. A 33 anni è.