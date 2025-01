Innovazione scientifica senza barriere | call per accesso gratuito al network ILGE

Leggi su Ildenaro.it

C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare alla secondadel ProgrammaTNA/NOA che promuove l’e la scienzaoffrendofisico o da remoto alle principali infrastrutture di ricerca nazionali all’avanguardia nello studio delle Scienze della Terra. I 40 strumenti innovativi cui sarà possibile accedere sono messi a disposizione da oltre 20 Laboratori riuniti nel(Integrated Laboratories for Geosciences and Environment), distribuiti nei quattro maggiori Enti di Ricerca del settore: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Università Roma Tre e Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS). Il Programma consentirà a studenti, ricercatori e docenti di ricevere supporto scientifico, finanziario e logistico per svolgere i propri esperimenti, nonché di avere a disposizione un vasto catalogo di strumenti innovativi con personale tecnico e scientifico pronto a dare assistenza nell’utilizzo della strumentazione e ad avviare collaborazioni scientifiche multidisciplinari su vari temi di ricerca.