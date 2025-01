Liberoquotidiano.it - "Indagare i carabinieri per omicidio volontario": Ramy, l'ipotesi della procura dopo questo video | Guarda

Ladi Milano valuta di contestare l'di reato dicon dolo eventuale ai trecoinvolti nell'incidente che ha portato alla morte diElgaml. Attualmente gli viene contestato l'stradale. La valutazione arrivala diffusione del, a disposizione anche, in cui si vede quello che sembra essere un impatto tra una gazzella deie lo scooter su cui viaggiavanoElgaml e Fares Bouzidi. Una versione diversa da quella deiche avevano negato un contatto tra i mezzi. Nelsi sentono alcune frasi pronunciate dai. "Vaffanculo, non è caduto"un primo speronamento e "Chiudilo, chiudilo, no, merda, non è caduto" durante l'inseguimento e poi,l'ultimo contatto, un carabiniere risponde "bene" alla comunicazione via radio deiche lo informano che il ragazzo di 19 anni è caduto.