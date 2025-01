Lapresse.it - Incidenti lavoro: cade da tetto capanno, muore 51enne nel Cremasco

Milano, 8 gen. (LaPresse) – Un operaio di 51 anni ha perso la vita in un incidente sulavvenuto in viale Risorgimento, in provincia di Cremona. L’uomo stava lavorando suldeldi una carrozzeria quando si è verificato un cedimento della struttura ed è caduto da una altezza di circa 5 metri.