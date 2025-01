Liberoquotidiano.it - Incendio in un palazzo a Corsico: le immagini del rogo

Unè divampato intorno alle 18 di martedì 7 gennaio nel sottotetto di un edificio nel comune di, in provincia di Milano, in via Vincenzo Monti 38. Le fiamme si sono propagate in tutta la struttura soprastante avvolgendola nel giro di pochissimi minuti. I condomini sono riusciti ad uscire in tempo prima che ci fosse il cedimento del tetto. Non si registrano feriti o intossicati, anche se alcuni occupanti sono dovuti ricorrere alle cure mediche dei sanitari a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del fuoco per circoscrivere l'e mettere in sicurezza l'area. Ilè stato interamente evacuato.