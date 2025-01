Chietitoday.it - "In via Maiella il cartello per attenzionare la buca stradale seppellito nella buca stessa"

Leggi su Chietitoday.it

"Che le strade di Chieti siano veramente ridotte male è un dato di fatto indiscutibile e che siano ulteriormente peggiorate con questa amministrazione Ferrara è un dato documentabile considerando che non hanno destinato né in passato e ne per il futuro alcuna somma economicamente rilevante per il.