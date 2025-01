Lanazione.it - "In venti anni è la prima volta"

Al civico 419 di via IV novembre di Monteroni non accenna ad esaurirsi lo stupore e, con esso, il continuo viavai di curiosi e avventori. "Stamane ho aperto le saracinesche dell’esercizio alle 8 come sempre, e meccanicamente percosa ho letto le matrici vincenti. E qui lo stupore!". A raccontare la sorpresa è Luca Vallerani, titolare dell’omonima tabaccheria ormai da due decenni tondi. "È lain assoluto di una vincita così sostanziosa per un biglietto della Lotteria Italia venduto qui. Un paio di volte c’erano state delle vincite anche superiori, si parla di centomila euro, però al Gratta e Vinci. Emotivamente è un po’ diverso, sia perché si tratta di un fenomeno che coinvolge in contemporanea tutta Italia e poi perché si scatena immediatamente la curiosità dei paesani".