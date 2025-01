Lapresse.it - Imprese, Basile (Fiom): “Trovare soluzione per Stanadyne, azienda è sana”

“I lavoratorisono in sciopero dallo scorso 4 dicembre, quando l’amministratore delegato ha dato comunicazione della messa in liquidazione, a seguito della scelta del fondo finanziario statunitense Cerberus di chiudere questo stabilimento. Per i lavoratori questo significa preludio di licenziamento collettivo e chiusura dello stabilimenti, anche – come da dichiarazionele – per qualche mese proseguirà l’esercizio provvisorio”. Così Barbara, funzionaria, parlando davanti ai cancelli dello stabilimento delladi Castenedolo (Brescia), dove è in corso dagli inizi di dicembre una mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati dovuta alla decisione della messa in liquidazione dell’, attiva nel settore della produziione dei motori e parte dell’indotto di aziende come Iveco, Rehlko e Hatz.