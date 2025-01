Bresciatoday.it - Imprenditore edile morto in cantiere: le lacrime della moglie e dei giovani figli

La comunità di Roccafranca è in lutto per la tragica scomparsa di Carmelo Longhitano, 51 anni, stimatoe titolareEdil Cm. Nato a Bronte, in provincia di Catania, Longhitano si era trasferito nel Bresciano, prima a Chiari e poi – da circa vent'anni – a Roccafranca.