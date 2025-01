Iltempo.it - #iltempodioshø

Un Donald Trump scatenato ha parlato per oltre un'ora in conferenza stampa. Come da prassi, il presidente Usa eletto ha sorpreso con dichiarazioni choc. Tra le proposte quella di cambiare il nome del Golfo del Messico in “Golfo d'America”. E poi le mire espansionistiche guardando a Groenlandia e Panama.