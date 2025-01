Cataniatoday.it - Il trio di Paolo Fresu apre la nuova stagione del Monk Jazz Club

Leggi su Cataniatoday.it

Il 2024 deldi Catania non poteva chiudersi meglio – tre sold out di fila sotto Natale per i concerti di Dino Rubino, Francesco Cafiso, Nello Toscano ed Enzo Zirilli – ed ecco che il 2025 delcatanese di Palazzo Scammacca del Murgo, gestito dall’associazione Algos.