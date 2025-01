Ilrestodelcarlino.it - Il tour di Ultimo, anche la data dorica adesso è sold out

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Con 7 mesi di anticipo, l’interoStadi 2025 fa il tutto esaurito. Non era mai successo nella mia carriera". Cosìsui social festeggia l’en plein delle 9 date che dal 29 giugno animeranno i principali stadi italiani, con un anticipo che è un record per la sua carriera. Con gli ultimiout arrivati ieri per le tappe di Ancona, Messina e Bari, la nuova avventura live del cantautore romano festeggia l’en plein.Per ringraziare i fan, l’artista annuncia l’uscita di un album live: "Voglio ricambiare dicendovi che sto lavorando al mio primo disco live completo delscorso, con tutta la scaletta del 2024. Voglio farlo uscire quest’anno, prima di questo nuovo. Giusto per farci salire un po’ di più la febbre per i concerti".