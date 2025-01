Sport.quotidiano.net - Il portiere spallino ad Ascoli non ha trovato spazio, da qui la scelta di mandarlo a giocare. Abati in prestito alla Pergolettese

La prima avventura di Lorenzo(nella foto) nel calcio dei grandi non è andata come ilclasse 2004 e la Spal auspicavano. L’ex campione d’Italia Under 18 non ha infatti collezionato nemmeno una presenza con la maglia dell’, risultando addirittura la terzaper mister Di Carlo dopo Livieri e Raffaelli. Così, le parti hanno deciso di risolvere anzitempo ilal Picchio, con la Spal che ha dirottato il giovanissimo estremo difensore, sempre a titolo temporaneo fino al 30 giugno., reduce da una stagione inal Torino – dove ha giocato titolare nella selezione Primavera – conta ovviamente di trovare piùnel club di Crema, che lotta per non retrocedere nel girone A di Lega Pro. Una curiosità: laè stata la prima squadra professionistica di Galeotti, che dopo la trafila nel settore giovanile della stagione ha iniziato il proprio percorso proprio in gialloblù nella stagione 2021-22.