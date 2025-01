Trentotoday.it - Il paese perde un pezzo di storia: chiude lo storico bar Aquila Nera

Leggi su Trentotoday.it

Serranda abbassata a Fiera di Primiero per l’, bar(è proprio il caso di dirlo visto che è sorto nel 1860), gestito da quasi 53 anni dalle sorelle Evelina e Giovanna Dalla Sega. Le due hanno scelto il 6 gennaio come ultimo giorno di apertura del locale, con un via vai costante.