Il pacchetto lavoro 2025 | Irpef cuneo fiscale Naspi benefit e premi Le misure

La Manovra di bilancio, approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207 e in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto alcunedi rilievo in materia di, con particolare attenzione al tema della riduzione del.Oltre alla conferma degli scaglionial 23, 35 e 43% (già previsti per il solo periodo d'imposta 2024 dal Decreto legislativo numero 216/2023) la Legge di bilancio per l'anno corrente estende l'operatività della maxi-deduzione del costo dele dell'aliquota sostitutiva al 5% per idi risultato.Ilin Manovravanta poi interventi in materia dinotturno e straordinario per i dipendenti del turismo, senza dimenticare le nuove regole in materia di trasferte e di indennità di disoccupazione.