Il nuovo saggio di Grasselli

Pier Francesco, presenta oggi il suoillustrato ‘Tempo di Risveglio-Le Chiavi del Sapere: Appello all’umanità contemporanea’ (edizioni Om). L’autore sarà alle 19.30 al Podere Cà d’Arte in Gioco, centro culturale in zona Due Maestà, via Anna Frank 48. Questosi pone come una via verso la riscoperta della spiritualità e della connessione tra materia e spirito. llustrato dall’artista Riccardo Passoli, ilesplora la metafisica universale e sottolinea l’urgenza di rispiritualizzare una società sempre più dominata dal materialismo e dall’ignoranza spirituale, per salvarla da sé stessa. l.m.f.