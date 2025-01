Europa.today.it - Il mistero dei due turisti inglesi scomparsi sulle Alpi: un brindisi per Capodanno e un messaggio prima di sparire

Leggi su Europa.today.it

Due uomini dispersi in alta montagna dal 1° gennaio e la consapevolezza che più passano i giorni più le speranze di un lieto fine si affievoliscono. In provincia di Trento i soccorritori sono mobilitati per rintracciare due escursionistidi 35 e 36 anni: Samuel Harris e Aziz Ziriat.