Perugiatoday.it - Il corso per diventare acconciatore

Leggi su Perugiatoday.it

Un perche consente ai giovani di formarsi e conseguire una qualifica professionale avendo come insegnanti anche professionisti del settore. Questo all’interno di undi formazione che prevede molte ore di pratica in laboratorio e di alternanza scuola lavoro. È la proposta per Operatore.